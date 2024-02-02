TFF 2. Lig'e 24, TFF 3. Lig'e ise 18. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk) (Ev sahibi takım seyircisiz)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

4 Şubat Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor (Van Atatürk)

14.00 Ankaraspor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)

14.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol (Mersin)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Menemen FK-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

4 Şubat Pazar:

14.00 İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırıkhan İlçe)

14.00 Denizlispor-Etimesgut Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor (Iğdır Şehir)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK (Dağılgan)

14.00 Uşakspor-Belediye Derincespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Tarsus İdman Yurdu (Küçükçekmece 100. Yıl)

4 Şubat Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-Malatya Arguvanspor (Hopa İlçe-Ev sahibi takım seyircisiz)

14.00 52 Orduspor FK-Mardin 1969 (Yeni Ordu)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Aliağa Futbol (İnegöl İlçe)

14.00 Edirnespor-Kırıkkalegücü Futbol (Edirne 25 Kasım)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Efeler 09-Sapanca Gençlikspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Karşıyaka-Pazarspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Silifke Belediyespor-TPAO Batman Petrolspor (Silifke Şehir)

4 Şubat Pazar:

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Hacettepe 1945 (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Kelkit İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Amasyaspor FK (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Turgutluspor (Elazığ)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Silivrispor-Kuşadasıspor (Silivri Müjdat Gürsu)

4 Şubat Pazar:

14.00 Sivas Dört Eylül-Fatsa Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Osmaniyespor FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (7 Ocak)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Faruk Çelik)

14.00 Bayburt Özel İdare-Merkür Jet Erbaaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Onvo Ağrı 1970 (Dumlupınar)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Bursa Yıldırımspor-İdaş Çatalcaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

4 Şubat Pazar:

13.00 Bergama Sportif Faaliyetler-23 Elazığ FK (Bergama 14 Eylül)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Bitexen Adana 1954-Armoni Alanya Kestelspor (Tarsus Şehir)

14.00 Sebat Gençlikspor-Orduspor 1967 (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Güneş Holding Çankayaspor-Siirt İl Özel İdaresi (Osmanlı)

14.00 Balıkesirspor-Nevşehir Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

4 Şubat Pazar:

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

12.00 Ataşehir Belediyespor-ALG Spor (İBB Esatpaşa)

13.00 Galatasaray-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

13.30 Hakkarigücü-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Merzan Şehir)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Beşiktaş JK United Payment-Beylerbeyi SK (İBB GOB Halit Kıvanç)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

5 Şubat Pazartesi:

14.00 Trabzonspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)