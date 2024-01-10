TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:

Takım

Harcama Limiti

Yüzde 30 Sapma Dahil

Galatasaray

1.960.526.431

2.548.684.360

Fenerbahçe

1.626.734.036

2.114.754.247

Beşiktaş

915.665.976

1.190.365.769

Yukatel Adana Demirspor

426.228.603

554.097.184

RAMS Başakşehir

343.473.095

446.515.024
Trabzonspor

992.606.654

1.290.388.651
Fatih Karagümrük

165.390.242

215.007.315

TÜMOSAN Konyaspor

327.856.954

426.214.040

Mondihome Kayserispor

242.722.140

315.538.782

Kasımpaşa

149.770.389

İlk yarı sonucu: Hatayspor 0 - Gaziantep FK 0 İlk yarı sonucu: Hatayspor 0 - Gaziantep FK 0

194.701.506

MKE Ankaragücü

395.788.473

514.525.015

İstanbulspor

147.927.800

192.306.141

Bitexen Antalyaspor

249.666.963

324.567.052

EMS Yapı Sivasspor

161.174.521

209.526.877

Corendon Alanyaspor

256.080.888

332.905.154

Gaziantep FK

260.500.613

338.650.796

Atakaş Hatayspor

378.774.485

492.406.831
Yılport Samsunspor

497.021.455

646.127.892

Çaykur Rizespor

331.789.867

431.326.827

Siltaş Yapı Pendikspor

196.489.513

255.436.367
Kaynak: AA