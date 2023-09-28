Ankara

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: Çağdan Altay

16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

AA