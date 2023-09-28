Ankara
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
30 Eylül Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: Çağdan Altay
16.00 Trabzonspor-Pendikspor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
1 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
AA