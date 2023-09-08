Ankara

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 18. hafta mücadelesi 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek ve ligde devre arası olacak.

Ligdeki derbi ve büyük maçların da tarihi belli oldu. 5. haftada Trabzonspor sahasında 17 Eylül Pazar günü saat 20.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligin 9. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. 15. haftada 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş-Fenerbahçe, 18. haftada ise 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray-Fenerbahçe derbileri yapılacak.

Trendyol Süper Lig'de 5 ila 18. haftanın maç programı şöyle:

5. Hafta

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK (RHG Enertürk Enerji)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor (Yeni Adana)

20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor (RAMS Park)

17 Eylül Pazar:

17.00 İstanbulspor-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor (Ülker)

20.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

6. Hafta:

22 Eylül Cuma:

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)

23 Eylül Cumartesi:

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Stat henüz belli değil)

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

24 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

7. Hafta:

29 Eylül Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

8. Hafta

6 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stat henüz belli değil)

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Beşiktaş Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

9. Hafta

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

22 Ekim Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagürmük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

10. Hafta

27 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)

16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Ekim Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Pendikspor-Fenerbahçe (Stat henüz belli değil)

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Beşiktaş Park)

11. Hafta

3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

12. Hafta

10 Kasım Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor (Eryaman)

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

12 Kasım Pazar:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Stat henüz belli değil)

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Beşiktaş Park)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

13. Hafta

25 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

26 Kasım Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Pendikspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

14. Hafta

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Pendikspor-Galatasaray (Stat henüz belli değil)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

15. Hafta

8 Aralık Cuma:

20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS)

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Beşiktaş Park)

10 Aralık Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Mondihome Kayserispor-Pendikspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16. Hafta

15 Aralık Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

16 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

13.30 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17 Aralık Pazar:

13.30 Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Stat henüz belli değil)

16.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

19.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

17. Hafta

19 Aralık Salı:

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor (Kalyon)

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Beşiktaş Park)

18. Hafta

23 Aralık Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 Pendikspor-MKE Ankaragücü (Stat henüz belli değil)

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

AA