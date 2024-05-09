Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: Bahattin Şimşek

Trendyol 1. Lig'de son hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak Trendyol 1. Lig'de son hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan