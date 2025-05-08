Ligde 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Mayıs Pazar:
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler