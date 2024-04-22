Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

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Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2

34. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)