Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, bugün oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi.
RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.
Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.
Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.
Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.
Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.
Sonuçlar
İstanbulspor-Çaykur Rizespor: 0-4
Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 1-0
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-3
Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-3
Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa: 0-2
Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor: 4-2
Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0
RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 1-1
32. hafta
Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Nisan Cuma:
20.00 Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor (Papara Park) (Ev sahibi takım seyircisiz)
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Yılport Samsunspor (Tüpraş)
14 Nisan Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir (Pendik)
16.00 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
16.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)