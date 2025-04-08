Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Oynanan müsabakalarda futbolseverler 19 gole şahit oldu.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: 0-2
Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: 1-1
RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1
Göztepe-Gaziantep FK: 1-1
31. hafta
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Nisan Cuma:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)