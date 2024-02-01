Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor: Emra Kargın
19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
4 Şubat Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda KardeşlerKaynak: AA