Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Beşiktaş-Trabzonspor maçına bordo-mavili taraftarlar alınmayacak Beşiktaş-Trabzonspor maçına bordo-mavili taraftarlar alınmayacak

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Bitigen 

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay 

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor: Emra Kargın

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler

Kaynak: AA