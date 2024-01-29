Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmaları da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.

Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1

Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 4-0

EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: 1-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

24. hafta programı

2 Şubat Cuma:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)