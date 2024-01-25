Haftanın kapanış gününde Galatasaray İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 1-0 ve Yılport Samsunspor da Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: 0-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: 3-2

MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor: 1-1

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1

Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-1

Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: 2-0

Galatasaray-İstanbulspor: 3-1

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-0

Gelecek hafta programı

Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

28 Ocak Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)