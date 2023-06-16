İstanbul

Sezon toplamında en az 90 dakika sahada kalan futbolcuların baz alındığı değerlendirmede 526 futbolcu yer aldı.

Süper Lig'in yaş ortalaması her sezon 27'nin üzerinde seyrederken Avrupa'nın önemli ligleri 23 ila 26 yaş ortalamasına sahip.

Ligin en yaşlı takımı Sivasspor

Süper Lig'de sezonu 14. sırada tamamlayan Sivasspor, 29,14'lük yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı takımı oldu.

Kırmızı-beyazlıları 28,46'lık değerle Başakşehir takip etti.

En yaşlı takım kategorisinde üçüncü sıradaysa 28,22 ile Adana Demirspor bulunuyor.

Ligin en genç takımı unvanı Giresunspor'un

Giresunspor sezon sonunda küme düşmekten kurtulamasa da 26,14'lük yaş ortalamasıyla, ligdeki 19 takım içinde en genç kadronun sahibiydi.

Gençlik klasmanında ikinci sırada 26,4'lük ortalamayla İstanbulspor yer aldı.

Bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 26,45 yaş ortalamasıyla, en genç üçüncü takım oldu.

Şampiyon Galatasaray'ın yaş ortalaması 27,33

Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, 27,33'lük yaş ortalamasına sahip kadroyla mücadele etti.

Lig ikincisi Fenerbahçe'de 26,88 olan yaş ortalaması, lig üçüncüsü Beşiktaş'ta 27,07 şeklinde gerçekleşti.

SÜPER LİG 2022/23

TAKIMLARIN YAŞ ORTALAMASI

GİRESUNSPOR

26,14

İSTANBULSPOR

26,4

TRABZONSPOR

26,45

ALANYASPOR

26,52

FENERBAHÇE

26,88

BEŞİKTAŞ

27,07

GALATASARAY

27,33

KASIMPAŞA

27,35

MKE ANKARAGÜCÜ

27,42

KONYASPOR

27,68

HATAYSPOR

27,82

G.ANTEP FK

27,86

ANTALYASPOR

27,9

KAYSERİSPOR

27,92

FATİH KARAGÜMRÜK

Avrupa Oyunları, tarihte üçüncü kez düzenlenecek Avrupa Oyunları, tarihte üçüncü kez düzenlenecek

28

ÜMRANİYESPOR

28,03

A.DEMİRSPOR

28,22

BAŞAKŞEHİR

28,46

SİVASSPOR

29,14

ORTALAMA

27,51

Gençler, toplam sürenin yüzde 3,34'ünde forma giyebildi

Süper Lig'de kulüpler, 21 yaş ve daha genç futbolculara çok az süre verdi.

Genç futbolcular, 617 bin 426 dakikalık toplam sürede sadece 20 bin 636 dakika (yüzde 3,34) forma giyebildi.

Genç futbolcuların en fazla forma şansı bulduğu kulüpler sırasıyla Giresunspor (yüzde 10,27), Kasımpaşa (yüzde 6,94) ve Alanyaspor (6,79) oldu.

30 yaş üstü futbolcular, toplam sürenin yüzde 36,18'inde boy gösterdi

Genç futbolculara pek şans tanımayan Süper Lig ekipleri, 30 yaş üstü futbolculara karşı son derece bonkör davrandı.

Geride kalan sezonda 30 ve daha üzeri yaşta olan futbolcular, toplam sürenin yüzde 36,18'inde (223 bin 396 dakika) sahada kaldı.

Bu kategorideki oyunculara en fazla şans veren takımlar olarak Sivasspor (yüzde 61,03), Başakşehir (yüzde 49,62) ve Antalyaspor (yüzde 46,84) dikkati çekti.

SÜPER LİG 2022/23 SEZONUNDA FORMA GİYEN FUTBOLCULAR

TAKIMLAR

21 YAŞ ALTI

30 YAŞ ÜSTÜ

TOPLAM SÜRE

SÜRE/DK

YÜZDE

SÜRE/DK

YÜZDE

GİRESUNSPOR

3438

10,27

7328

21,89

33472

KASIMPAŞA

2398

6,94

14826

42,90

34559

ALANYASPOR

2278

6,79

7383

22,00

33565

ANTALYASPOR

1833

5,31

16160

46,84

34501

KAYSERİSPOR

1252

3,74

12092

36,09

33501

GALATASARAY

1222

3,64

9730

29,01

33542

ÜMRANİYESPOR

1182

3,51

15496

46,07

33635

FATİH KARAGÜMRÜK

1126

3,35

14066

41,90

33569

FENERBAHÇE

989

2,96

8524

25,53

33389

TRABZONSPOR

953

2,76

9493

27,52

34492

HATAYSPOR

849

4,09

8908

42,95

20739

MKE ANKARAGÜCÜ

787

2,28

7215

20,87

34571

İSTANBULSPOR

694

2,07

6370

19,00

33527

BEŞİKTAŞ

581

1,73

13046

38,85

33578

A.DEMİRSPOR

529

1,58

15150

45,33

33419

BAŞAKŞEHİR

250

0,75

16625

49,62

33502

KONYASPOR

130

0,39

12624

37,66

33523

SİVASSPOR

105

0,30

21114

61,03

34594

G.ANTEP FK

40

0,18

7246

33,32

21748

TOPLAM

20636

3,34

223396

36,18

617426

AA