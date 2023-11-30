Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak 14. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)Kaynak: AA