İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

25 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Kaynak: AA