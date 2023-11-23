İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
25 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 Kasım Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan BayarslanKaynak: AA