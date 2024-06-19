TFF'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri şöyle:

Takım H. Limiti Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti 1. Galatasaray 2.644.102.521 3.437.333.278 2. Fenerbahçe 2.526.984.489 3.285.079.836 3. Trabzonspor 1.460.956.228 1.899.243.096 4. RAMS Başakşehir 703.645.930 914.739.709 5. Kasımpaşa 246.647.933 320.642.313 6. Beşiktaş 1.438.325.012 1.869.822.515 7. EMS Yapı Sivasspor 339.337.141 441.138.284 8. Corendon Alanyaspor 527.560.920 685.829.196 9. Çaykur Rizespor 1.088.924.256 1.415.601.532 10. Bitexen Antalyaspor 378.630.138 492.219.179 11. Gaziantep FK 263.295.534 342.284.194 12. Adana Demirspor 388.377.428 504.890.656 13. Yılport Samsunspor 282.873.056 367.734.972 14. Mondihome Kayserispor 641.034.478 833.344.822 15. Atakaş Hatayspor 456.152.292 592.997.980 16. TÜMOSAN Konyaspor 483.286.174 628.272.026 17. Eyüpspor 430.566.493 559.736.441 18. Göztepe 430.566.493 559.736.441 19. Bodrumspor 430.566.493 559.736.441