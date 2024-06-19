TFF'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri şöyle:
|
Takım
|
H. Limiti
|
Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti
|
1. Galatasaray
|
2.644.102.521
|
3.437.333.278
|
2. Fenerbahçe
|
2.526.984.489
|
3.285.079.836
|
3. Trabzonspor
|
1.460.956.228
|
1.899.243.096
|
4. RAMS Başakşehir
|
703.645.930
|
914.739.709
|
5. Kasımpaşa
|
246.647.933
|
320.642.313
|
6. Beşiktaş
|
1.438.325.012
|
1.869.822.515
|
7. EMS Yapı Sivasspor
|
339.337.141
|
441.138.284
|
8. Corendon Alanyaspor
|
527.560.920
|
685.829.196
|
9. Çaykur Rizespor
|
1.088.924.256
|
1.415.601.532
|
10. Bitexen Antalyaspor
|
378.630.138
|
492.219.179
|
11. Gaziantep FK
|
263.295.534
|
342.284.194
|
12. Adana Demirspor
|
388.377.428
|
504.890.656
|
13. Yılport Samsunspor
|
282.873.056
|
367.734.972
|
14. Mondihome Kayserispor
|
641.034.478
|
833.344.822
|
15. Atakaş Hatayspor
|
456.152.292
|
592.997.980
|
16. TÜMOSAN Konyaspor
|
483.286.174
|
628.272.026
|
17. Eyüpspor
|
430.566.493
|
559.736.441
|
18. Göztepe
|
430.566.493
|
559.736.441
|
19. Bodrumspor
|
430.566.493
|
559.736.441