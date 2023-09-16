İstanbul

Ligde mücadele eden 20 takım, kadrosuna 276 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen futbolculardan 92'sini yerli, 184'ünü ise yabancı futbolcular oluşturdu.

En fazla Hatayspor ve Rizespor aldı

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Atakaş Hatayspor imza attı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen takımlardan olan Hatay temsilcisi ile ligin yeni takımı Çaykur Rizespor, kadrosuna kattığı futbolcuların 13'ünü yabancılardan yana tercih etti. Bu takımları 12 yabancı transferiyle Corendon Alanyaspor izledi.

En az yabancı oyuncu transferini yapan takım ise transfer tahtasını son gün açarak 3 ismi kadroya dahil eden Mondihome Kayserispor oldu.

En fazla Brezilyalı geldi

Süper Lig ekipleri, 62 farklı ülkeden transfer yaptı.

Ligdeki takımların transfer ettiği futbolcular arasında en fazla payı 14 kişiyle Brezilyalılar aldı. Bu ülkeyi 11 futbolcuyla Fransa, 9 futbolcuyla Portekiz ve 8 oyuncuyla Senegal vatandaşları takip etti.

Kosova'dan 7, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İtalya, Kamerun ve Yunanistan'dan altışar futbolcu Süper Lig takımlarına transfer oldu.

Polonya, Bosna Hersek ve İngiltere'den beşer, Arnavutluk, Danimarka, Nijerya ve Romanya'dan dörder, Arjantin, Cezayir, İspanya, Kolombiya, Gine ve Yeşil Burun Adaları'ndan üçer, Mali, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Çekya, Fas, Hollanda, İsveç, Kongo, İsrail, Mısır ile Sırbistan'dan ikişer, Paraguay, Özbekistan, Norveç, Macaristan, Litvanya, Gürcistan, Guadeloupe, Gine Bissau, Gana, Gambia, Gabon, Filipinler, Finlandiya, Angola, Bulgaristan, Çad, Honduras, Irak, İsviçre, Jamaika, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Slovakya, Slovenya, Venezuela'dan ise birer futbolcu alındı.

AA