Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dalva, sünnet işleminin öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, lokal ya da genel anestezi altında yapılabilen sünnetin, yenidoğan döneminde çan yöntemiyle yapılabildiği gibi daha ileri dönemlerde ise dikişli olarak yapılabildiğini belirtti.

Dalva, ayrıca penise klemp takılıp sünnet derisinin düşmesi beklenilerek de sünnet yapılabildiğini aktararak, "Sünnetin yenidoğan döneminde, sarılık atlatıldıktan sonra lokal anestezi altında yapılması en uygun dönem. Sünnet, İlk altı ayda lokal anesteziyle yapılabiliyor. Sünnet için bir yaşına kadar zorunlu haller dışında genel anestezi tercih edilmiyor. İlk üç yaş içinde zorunlu haller dışında genel anestezi verilmemesi, beyin fonksiyonlarının korunması yönünden tercih ediliyor. Üç yaşından sonra genel anesteziyle, altı yaşından sonra çocuğun ve ailenin tercihine göre lokal anesteziyle sünnet yapılabiliyor. Sünnet işleminin ilkokula başlamadan tamamlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Sünnet lokal veya genel anesteziyle yapılabiliyor"

Sünnet öncesinde uzman hekim tarafından çocuğun genital muayenesinin yapılması gerektiğinin önemine işaret eden Dalva, muayenenin beraberinde inmemiş testis, hipospadias (peygamber sünneti), penil kurvatür olup olmamasına göre sünnetin planlanabildiğini anlattı.

Dalva, sünnetin ameliyathanede yapılmasının önemine değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Sünnetin hastanede ameliyathane koşullarında yapılması enfeksiyonun önlenmesinde oldukça önemli. Sünnetin alanında yetkin uzman tarafından yapılması komplikasyonların azaltılması bakımından büyük önem taşıyor. Beraberinde konjenital hastalıklar mevcut ise, aynı seansta uzman tarafından tedavi edilebiliyor. Sünnetten önce sünnet derisi ve penise lokal nestezikli krem uygulanıyor.

Sünnet lokal veya genel anesteziyle yapılabiliyor. Lokal anestezi yapılırken genellikle penis köküne kısa etkili anestezik madde kullanılıyor. Lokal anestezi genellikle ilk altı ayda ve altı yaşından sonra uygulanabilir. Geri kalan dönemlerde genel anestezi uygulanır. Nadir de olsa ketamin anestezisi de uygulanabiliyor. Altı yaşından sonra genel anestezi uygulanıp uygulanmaması ailenin tercihi ve çocuğun ruhsal durumuna göre değişiyor."

Sünnet sonrası kanama olup olmaması önem taşıyor

Sünnetten sonra kanama olup olmamasının önemli olduğuna vurgu yapan Dalva, çocuğun evde istirahat etmesini ve ilk gün sünnet pansumanının açılmaması gerektiğini ifade ederek,

"Ertesi günden itibaren sünnet pansumanı yapılmalıdır. Sünnet külodu giydirilebilir. Üçüncü günden itibaren çocuk her gün banyo yaptırılmalıdır. Sünnetten sonra bir hafta genital bölge liflenmemelidir. Dikişler alınmamalı, düşmesi beklenmelidir. Sünnetten sonra bir hafta denize havuza girilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.