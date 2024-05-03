Aras Kargo, 30 yaşındaki ABD'li smaçör Annie Valentine Mitchem, 29 yaşındaki Sırp smaçör Bianka Busa, 26 yaşındaki pasör Gizem Mısra Aşçı, 27 yaşındaki orta oyuncu Ceren Karagöl, 20 yaşındaki libero Berre İnce, 23 yaşındaki libero Simay Kurt'u transfer etti.

Kadrosundaki Elif Kapar ve Ecesu Soner'le yoluna devam eden Aras Kargo, smaçörler Ece Yılmaz, Nilsu Şen, pasörler Ece Morova, Özge Arslanalp, orta oyuncular Hazal Selin Uygur, Buse Daragenli, liberolar Bengü Zeren ve Gülçin Doğan'la yollarını ayırdı.