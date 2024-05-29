İstanbul

Alınan bilgiye göre, 27 Mayıs'ta Eyyubi Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisine çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Bu arada, kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolda ilerleyen İETT otobüsünün peşinden caddeye çıkan çocuğa arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması, çocuğun yola savrulması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.