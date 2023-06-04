ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklama sonrası bakanlıklarda devir teslim törenleri devam ediyor.

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Süleyman Soylu, "Aziz milletimizi, birlikte emek verdiğimiz, mesai yaptığımız, acı tatlı birçok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşlarımızı ve tüm personellerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı ve uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Törende konuşan Yerlikaya ise, "Sayın bakanım bu görevi sizden devralmak benim için büyük bir onur. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı sahil kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Temel referanslarımız hukuktur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Terör, düzensiz göç ve suçlarla mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

HABER:SELÇUK BULUT