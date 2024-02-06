Manisa doğumlu olan Süleyman Oran 1996 yılında İzmir’in Gaziemir ilçesine gelmiş ve 1996 yılından beri İzmir Gaziemir’de yaşamaktadır. 28 yaşında olan başarılı iş insanın 2 çocuğu vardır. Mesleği Plastik ve Vinç ustası olarak geçmektedir. Buna göre de bulunduğu konum İmalat müdürü olarak geçmektedir ve Kula Pvc’de Körez Tavukçuluk Fason tavuk üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda Süleyman Oran Kula Pvc şirketlerinin yönetim kurul üyesidir. Bu noktada firma içinde oldukça önemli başarılara imza atmıştır. 2 kardeş olan Süleyman Oran oldukça yoğun bir tempoda çalışmaktadır.



Şirket için oldukça önemli adımlar atan Süleyman Oran için gelecek içinde oldukça başarılar elde etmek için durmadan çalışmaktadır. Piyasaya yön veren bir firmada bulunan başarılı iş insanı bu noktada tecrübelerini de en iyi şekilde aktarmaktadır. Gerek tecrübe gerekse aldığı eğitim ile iş hayatında önemli bir konumdadır.