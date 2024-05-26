İstanbul

Şenler'in kalemiyle verdiği özgürlük mücadelesinin, bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılmasını ve tanıtılmasını hedefleyen vakıf, yazarın 29 Mayıs'taki doğum gününü kutlamak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliğin kapılarını 24 Mayıs'ta ziyaretçilere açtı.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, edebiyat, sanat ve kültür alanında çeşitli programlar düzenlenirken, 45 yayınevi stant açtı, imza günleri, söyleşiler ve okur-yazar buluşmaları gerçekleştirildi.

"Yaratıcı Düşünme", "Hayat Sevinci", "Etkileşimli Okuma" ve "Hikaye Anlatıcılığı" gibi başlıklar altında seminerlerin gerçekleştirildiği etkinlikte, "Elif ve Arkadaşları" çizgi filminin çocuk müzikali, "Birleşen Yollar" filmi ile "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" animasyon filmi gösterildi.

Spor etkinlikleri ve yarışmalar düzenlendi

Çocuklar için geometrik desenler, takımyıldızı dürbünü yapımı, güneş ve gezegenler, karanlık oda, kadran yapımı, ebru sanatı, performatif resim yarışması ve yüz boyama atölyeleri gibi eğitici etkinliklerin de düzenlendiği Kitap ve Kültür Günleri'nde, sumo güreşi, mini golf, "floor curling", masa futbolu ve bilek güreşi gibi çeşitli spor aktiviteleri ve yarışmalar gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, okuyucularıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Kitap ve Kültür Günleri'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Hünkarım" ile "Sonra Giydirir Aşk Esvabını" adlı kitaplarını imzalayıp Erdoğan'a takdim etti.

Yenişehirlioğlu, etkinlik kapsamındaki imza günü ve söyleşi programında okuyucularıyla da bir araya geldi.

Söyleşide, yazarlık ve kitaplarıyla ilgili merak edilenleri aktaran Yenişehirlioğlu, kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

"Kitap ve Kültür Günleri" yarın Hayati İnanç'ın düzenleyeceği söyleşi ve imza günü ile Zeynep Betül Akyıldız'ın "Çocuk Masalları" gibi çeşitli programların ardından sona erecek.