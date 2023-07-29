Ankara

Dolandırıcılar, her gün yeni yöntemlerle ortaya çıkarak zamana ve teknolojiye de uyum sağlıyor. 1950'li ve 1960'lı yıllarda Taksim Meydanı ve Galata Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarını vatandaşlara satan "Sülün Osman"dan sahte kimlik beyan edenlere ve saadet zinciri kuranlara kadar zamanla değişkenlik gösteren dolandırıcılık yöntemlerine yapay zeka kullanımı da eklendi.

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan metinler haberleşme uygulamaları üzerinden kısa sürede yüzlerce vatandaşa otomatik gönderiliyor. Sıklıkla iş vaadi üzerine kurulan senaryolara inanılması durumunda vatandaş mağduriyet yaşıyor.

"Günümüzde yeni tehlike, yapay zeka"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan bilgi güvenliği uzmanı Emrullah Akdemir, dolandırıcıların artık yapay zeka sistemlerini kullanarak belirli saldırı senaryolarını gerçekleştirebildiğini ve kullanacakları araç gereçleri de yine yapay zeka vasıtasıyla elde edebildiklerini söyledi.

Söz konusu dolandırıcılık yönteminde genellikle haberleşme uygulamalarının tercih edildiğini belirten Akdemir, "Çok sayıda kişiye kısa bir süre içerisinde ulaşabiliyorlar ve farklı saldırı senaryolarını yine yapay zeka üzerinden kullanabilir duruma geliyorlar. Günümüzde yeni tehlike yapay zeka. Bir bıçak iyi ve kötü amaçla kullanılabiliyor. Yapay zeka için de durum aynı. Hem silah hem de gerçekten çok iyi bir bilgi edinme aracı olarak kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların son dönemde özellikle para kazandırma vaadiyle mesaj attıklarını ve insanları kandırdıklarını anlatan Akdemir, şöyle devam etti:

"Farklı senaryolar ve şekillerde insanlara hitap edebilmek adına yapay zekadan yararlanıyorlar. Haberleşme uygulamaları üzerinden size veri tabanlarından elde ettikleri bilgilerle otomatik mesaj atıyorlar. Sonraki olay örgüsü de tamamen belirli mesajlaşmalarla bir senaryoya uygun şekilde gelişiyor. Mağduriyet yaşandığı ve yardıma ihtiyaç duyulduğu yönünde de yapay zeka tarafından mesajlar atıldığını gözlemliyoruz."

"Hem zamanınızı hem de emeğinizi çalabilecek şekilde mağduriyetler söz konusu"

Bir videonun izlenme sayısını artırarak kazanç sağlanması amacıyla da bu tarz mesajların gönderilebildiğini kaydeden Akdemir, "Kendilerinin veya müşterilerinin videolarını veya web sitelerine girişlerdeki tıklama sayısını artırmak için bu yöntemi uyguluyorlar. Dolayısıyla otomatik mesajlaşmalar bu videoların izlenme sayılarını artırmaya yönelik oluyor. Örneğin 'Para kazanmak ister misin? Bu videoya tıkla, üç arkadaşına gönder' gibi farklı yönlendirmelerle hem zamanınızı hem de emeğinizi çalabilecek şekilde de mağduriyetler söz konusu oluyor." bilgisini verdi.

Akdemir, ilerleyen süreçte yapay zeka dolandırıcılığına daha sık rastlanmasını öngördüklerini ifade ederek, sözlerini "(Bedava peynir ancak fare kapanında olur) sözü gerçekten bu durumu açıklar nitelikte. Bilmediğiniz yerlerden gelen çağrılara ve mesajlara karşı temkinli olunmalı." diye tamamladı.

AA