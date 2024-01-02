Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda sualtı sporcularının katılacağı ilk önemli uluslararası organizasyon Zıpkınla Balıkavı Avrupa Afrika Şampiyonası olacak.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyon 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Marmara Denizi'nde yer alan Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda düzenlenecek.

TSFF, yeni sezona bu ay düzenleyeceği hakem ve antrenör eğitim seminerleriyle başlayacak.

Ulusal faaliyet organizasyon tarihlerinin daha sonra belirleneceği takvimde, uluslararası organizasyon tarihleri ise şöyle:

25 Haziran-1 Temmuz: Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası (Litvanya)

30 Haziran-6 Temmuz: Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası (Sırbistan)

7-14 Temmuz: Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası (Sırbistan)

16-21 Ekim: Paletli Yüzme Açıksu Dünya Şampiyonası (Fransa)

6-10 Kasım: CMAS Sualtı Ragbisi 21 Yaş Altı Açık Avrupa Şampiyonası (Yunanistan)