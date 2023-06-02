Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 yılı su ürünleri istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2022'de yüzde 6,2 arttı

Su ürünleri sektörünün ülkenin tanıtılmasına, istihdama ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan önemli sektörlerden olduğunu dile getiren Kirişci, Bakanlık olarak bu alanı desteklediklerini bildirdi.

Kirişci, su ürünleri üretiminde başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ve 849 bin 808 tonluk üretimle yeni bir rekor kırıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Son yıllarda yetiştiricilikten elde edilen üretime bağlı olarak sürdürülebilir artış eğilimi gösteren su ürünleri üretimimiz, ihracattaki artışıyla birlikte dünyada dikkati çeken bir ivme yakalamıştır. Su ürünleri üretiminde net ihracatçı konumunda olan ülkemiz, bu alanda söz sahibi olmaya devam ediyor."

İmzalanan uluslararası anlaşmalarla balıkçı gemilerinin Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda avcılık yaptıklarına dikkati çeken Kirişci, "Ülkede çok güçlü balıkçılık filosu ve çok kabiliyetli reisler bulunuyor. Su ürünleri alanında söz sahibiyiz." dedi.

Kirişci, su ürünleri politikalarının ana hedefinin deniz ve iç sulardaki kaynakları koruyarak sürdürülebilir işletilmesini sağlamak olduğunu, Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün bu doğrultuda faaliyetlerine devam edeceğini dile getirdi.

İhracat da arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 2022 yılında su ürünleri ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 252 bin tona ulaştı ve rekor kırıldı. İhracatın parasal değeri ise aynı dönemde yüzde 20 artışla 1 milyar 652 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde 103 ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Toplam ihracatın üçte ikisi ise Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

Su ürünleri üretimi de geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 tona ulaştı.

2022-2023 balıkçılık sezonu özellikle palamut avcılığı bakımından verimli geçerken son yılların en fazla palamut avlanan sezonu yaşandı. Sezon başından geçen yılın kasım ayına kadar fazla avlanamayan hamsi ise kasım, aralık ve bu yılın ocak aylarında yoğun olarak avlandı.

Hamsi avcılığının geçmiş yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının kısmi durdurma kararına müteakip, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde hamsi boylarında artış gözlemlendi. Dönem boyunca 125 bin 980 ton hamsi avı gerçekleşti. Bunun yanında 49 bin 982 ton palamut, 14 bin 930 ton istavrit, 5 bin 495 ton lüfer ve 1 bin 162 ton çaça avlandı.

İç ve dış pazarda Türk somonuna talep artıyor

Su ürünleri yetiştiricilik üretimi 2022 yılında da büyümesini sürdürdü. Bu dönemde çipura, levrek ve alabalık üretimi önemli oranlarda arttı.

Geçen yıl çipura üretimi bir önceki sezona göre yüzde 15 yükselerek 153 bin 469 tona, levrek üretimi ise yüzde 1 artışla 156 bin 602 tona ulaştı. Alabalık üretimi de yüzde 14'lük artışla 191 bin 103 tonu buldu.

Türkiye'nin marka değeri olan Türk somonu üretimi de aynı dönemde yüzde 43 artarak 45 bin tona yükseldi. İç ve dış pazarda Türk somonuna talep artarak devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, alabalıktan sazana, karidesten midyeye kadar çeşitli türlerdeki su ürünleri avcılığına, miktara göre çeşitli destekler sağlıyor.

AA