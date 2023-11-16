Haber: Damla Oya Erman

Altar Taşı olarak bilinen Stone 80, M.Ö. 2600 civarında Stonehenge anıtının üçüncü evresinde yer alan yatay bir merkezi megalittir.

Önceki inanışa göre Altar Taşı'nın, Anglo-Welsh Havzası'ndaki Eski Kırmızı Kaya'dan (ORS) geldiği düşünülmekteydi. Ancak, Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, taşın gerçek kökeninin bu bölgeden olmadığını gösteriyor.

Aberystwyth Üniversitesi'nden Profesör Nick Pearce'in liderliğindeki araştırmacılar, Güney Galler, Galler Sınırlandırma, Batı Midlands ve Somerset'teki Eski Kırmızı Kaya formasyonlarından alınan numuneleri inceledi. Yapılan analizler, Altar Taşı'nın bu bölgelerdeki örneklerle uyumsuz olduğunu gösterdi, bu da taşın kaynağının farklı bir yerde olduğunu düşündürüyor.

Altar Taşı'nın Galler dışından gelmiş olabileceği düşüncesi, Stonehenge'in inşası ve taşlarının temin edilmesi konusundaki bilgilerimizi gözden geçirmemize neden olabilir. Araştırmacılar, şimdi İskoçya'daki Midland Vadisi ve Orcadian Havzalarındaki Eski Kırmızı Kaya formasyonları ile birlikte kuzey İngiltere'deki Permiyen-Triyas kumtaşlarına odaklanacaklar. Bu bölgelerden alınacak numuneler, Altar Taşı'nın olası kaynağını ortaya çıkarmak için incelenecek.

Stonehenge'in tarihi ve yapısının bu yeni bulgu ışığında nasıl değişeceği merak konusu. Profesör Pearce, Altar Taşı'nın Galler'den gelmediği sonucuna varmalarının, taşın gerçek menşeini belirleme çabalarını yönlendireceğini belirtti.