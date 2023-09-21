Haber: Damla Oya Erman

ABD bölge mahkemesi yargıcı, kahve zincirinin karşılaştığı iki dava nedeniyle devam eden dokuz eylemi onayladı ve diğer ikisini düşürdü. Starbucks daha önce tüm davaların reddedilmesini isteyen bir başvuru yapmıştı.

Mahkeme kararı, davacının Starbucks'a dava açmasından bir yıl sonra ve şikayetin değiştirilmesinden 11 ay sonra geldi.

Dava, Starbucks Refresher içeceklerinin pazarlaması ve adlandırılması ile ilgilendi ve şirketin "yanıltıcı ve yanlış uygulamalar" yaptığını iddia etti. Dava konusu olan Refresher içecekler arasında Mango Ejder Meyve Limonata, Mango Ejder Meyve, Çilek Acai Limonata, Çilek Acai, Ananas Passiflora Limonata ve Ananas Passiflora gibi çeşitler bulunuyordu.

"Davacılar, Starbucks'ın ürünleri belirli meyvelerin adlarıyla pazarladığını ve müşterilerine, iddia edilen meyveleri içeren bu içecekler olduğunu temsil ettiğini, ancak ilgili içeceklerin mango, passionfruit veya acai içermediğini iddia ediyor," denildi.

"Şikayetteki iddialar yanlış ve haksızdır," diyen bir Starbucks sözcüsü, "Bu iddialara karşı kendimizi savunmayı dört gözle bekliyoruz," dedi.

Mahkeme, davayı reddetme talebi üzerine içeceklerin adları ve pazarlamasıyla ilgili olarak tüketici kitlesinin "önemli bir bölümünün yanıltılabileceğini" önerdi.

Adaletsiz zenginleşme ve ortak hukuk dolandırıcılığı iddiaları ise yürürlükte olmayacak. Ortak hukuk dolandırıcılığı iddiası için mahkeme, davacılara 30 gün içinde düzeltme yapma fırsatı verdi.

Starbucks, Refreshers'ın isimlerinin "malzemeler yerine tatları doğru bir şekilde tanımladığını" ve "herhangi bir potansiyel tüketici karışıklığının Starbucks baristalarından temin edilebilecek bilgilerle giderileceğini" savundu.

Davacılar, davayı bir toplu dava olarak sertifikalandırma ve tazminat gibi önlemler alınmasını talep etmişti.

Starbucks, Refreshers'ı 10 yıldan fazla bir süredir mağazalarında soğuk içecek seçeneği olarak sunuyor. Şirketin dünya genelinde 37 bin 200'den fazla mağazası bulunuyor. Şirketin hisseleri Salı günü yaklaşık yüzde 1,5 düştü ve yıl başından bu yana yüzde 5,5 düştü.