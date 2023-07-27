Istanbul

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Fuarın 3'üncü gününde Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için anlaşmalarına devam etti.

Bu kapsamda, SSB ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında "Göktuğ F-16 Po-III Entegrasyonu ve Düşük Ölçekli İlk Üretim Tedariki Projesi Sözleşmesi"nin imza töreni gerçekleştirildi.

Proje, "Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin F-16 uçakları PO-III konfigürasyonuna entegre edilmesi" ile "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hava-hava füzesi ihtiyacının karşılanabilmesine yönelik Göktuğ füzelerinin düşük ölçekli ilk üretim tedariklerinin gerçekleştirilmesini" kapsıyor.

Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin F-16 uçakları PO-III konfigürasyonuna entegre edilmesi; 25 adet Bozdoğan, 25 adet Gökdoğan ve 14 adet Lançer tedarikinin gerçekleştirilmesi ve ilk teslimatın 2025 yılı içerisinde yapılması hedefleniyor.

Deniz gözetleme radarları millileştirilecek

Günün önemli anlaşmalarından birisi de SSB EHRS Daire Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan "Engin Deniz Gözetleme Radarı İmza Töreni" oldu.

SSB tarafından başlatılacak projeyle su üstü hedeflerin tespit ve takibi, dost-düşman ayrımının yapılması, tehdit olabilecek radar sistemlerinin yön ve konum bilgilerinin belirlenmesi mümkün olacak ve komuta kontrol merkezlerine bilgi aktarımı yapılabilecek.

Proje başlangıç aşamasında, 1 adet prototip sistem ve 1 adet seri üretim sistem tedariki gerçekleşecek. 15'ten fazla yerli alt yüklenici bugüne kadar yurt dışından tedarik edilen radar sistemlerini yurt içinde kazanılan yetenekler doğrultusunda milli olarak geliştirecek.

Tedarik edilecek radarlar ile Ege, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de halen Sahil Gözetleme Karakol Komutanlıkları envanterinde yer alan ve idamesi her geçen gün zorlaşan eski tip radarların ikamesi kolaylaşacak, belirlenecek ilave mevzilere konuşlandırmak suretiyle mevcut kapsama alanı geliştirilecek.

Hava platformlarına entegre edilebilir radar geliştirilecek

AESA Keşif Gözetleme Radar Sistemi (FULMAR) Geliştirilmesi İmza Töreni ise SSB EHRS Daire Başkanlığı ile ASELSAN arasında gerçekleştirildi.

SSB tarafından başlatılacak projeyle İHA ve hava platformlarına entegre edilebilir nitelikte bir radarın masa üstü prototipi geliştirilecek.

Proje kapsamında hava platformlarında esnek görev ihtiyaçlarını karşılayacak AESA Keşif Gözetleme Radar Sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.

Sistem; her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz, su üstü hedefleri tespit ve takip edebilme, değişiklikleri tespit etme ve otomatik hedef belirleme ana işlevleri gerçekleştirebilecek.

Projeyle ilerleyen aşamada başta İHA platformları olmak üzere Deniz Karakol Uçakları gibi hava platformlarına entegre edilebilir nitelikte bir radarın masa üstü prototipi olarak ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Başlangıç aşamasında; 1 adet prototip sistem tedariki planlanırken, bugüne kadar yurt dışından tedarik edilen radarlar yurt içinde kazanılan yetenekler kullanılarak milli olarak geliştirilecek.

AA