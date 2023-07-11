Ankara

Keçiören Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda düzenlenen "Srebrenitsa Katliamı Anma Programı"na Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı, milli marşların okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Alagiç Bosnalı Müslümanlara yapılan katliamı unutmayacaklarını ifade ederek,"Bosna Hersek'te bugüne kadar Boşnakların, Müslümanların binden fazla toplu mezarı bulunmuştur. Kayıp olarak kayıtlara geçen toplam 30 bin kişinin 7 bin 500'ü daha aranıyor." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, o dönemi yaşayanlardan ve acıyı yüreğinde hissedenlerden, gerekli tepkiyi koyanlardan olduklarını belirterek, "1990'lar dünyanın yeniden şekillendiği yıllardır. SSCB'nin dağılmasıyla yeni bir ekonomik, siyasi ve coğrafi dünya düzeni oluştu. Onunla beraber yıllardır içlerinde besledikleri canavar duyguları ortaya çıkardılar. Bunlardan biri Bosna Hersek'teki soykırımdır" diye konuştu.

Bosna Hersek'teki iman gücünün imkansızlıkları yendiğini dile getiren Altınok, "Aliya İzzetbegoviç, o da bir kahraman. O kahramanların kahramanı. Yiğit bir kahraman, bilge bir aydın." dedi.

Program, protokol ve katılımcıların Keçiören Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bırakmasıyla sona erdi.

AA