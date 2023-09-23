Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,57 artarak 1 milyar 86 milyon 552 bin 385 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 677 lira, en düşük 12.00'de 1497 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

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Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 103 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 108 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1594 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

AA