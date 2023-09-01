ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,7 azalarak 1 milyar 56 milyon 532 bin 121 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00'da 2 bin 598 lira 4 kuruş, en düşük saat 23.00'te 1349 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1948 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1958 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1649 lira 99 kuruş olarak belirlendi.