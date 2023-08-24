Ankara

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,55 artarak 1 milyar 512 milyon 65 bin 424 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 06.00'da 1823 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 399 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 428 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1725 lira olarak belirlendi.

AA