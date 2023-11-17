Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 20,5 azalarak 1 milyar 22 milyon 227 bin 103 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00-15.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 07.00'de 580 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1883 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1923 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1483 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.