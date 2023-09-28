ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 azalarak 1 milyar 252 milyon 751 bin 488 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 19.00 arasında 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00'te 1594 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 215 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 239 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1650 lira 1 kuruş olarak belirlendi.