ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,52 azalarak 1 milyar 109 milyon 22 bin 56 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 600 lira, en düşük saat 12.00'de 1549 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1958 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1967 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1550 lira olarak belirlendi.