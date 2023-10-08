İSTANBUL

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 37 milyon 307 bin 843 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 28 milyon 528 bin 50 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 979 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 398 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 528 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 430 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 728 bin 513 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 29 bin 627 metreküp olarak kayıtlara geçti.