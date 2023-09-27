ANKARA (AA) -Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 738 bin 644 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 28 milyon 743 bin 910 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 301 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 477 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 766 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 836 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 585 bin 767 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 602 bin 755 metreküp olarak kayıtlara geçti.