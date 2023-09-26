İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 28 milyon 743 bin 910 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 23 milyon 192 bin 637 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 400 lira, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 58 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 870 lira, satış fiyatı ise 8 bin 930 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 101 bin 857 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 296 bin 374 metreküp olarak kayıtlara geçti.