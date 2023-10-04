İzmir

Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akşit'in öncülüğünde hazırlanan proje ile sporcuların performanslarını ve nabız, tansiyon, solunum sayısı, vücut sıcaklığı, enerji harcama düzeyi gibi verilerini sensörler aracılığıyla takip edebilecek tişört geliştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Sporcu Performansının Takip Edilmesi ve Artırılması için Giyilebilir Teknoloji Ürünü Tişört (TrackShirt) ve Yapay Zeka Tabanlı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Ege, Dokuz Eylül ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitelerinden akademisyen ve öğrencilerle bir firmanın yer aldığı proje ile sporcuların performansları ve nabız, tansiyon, solunum sayısı, vücut sıcaklığı, enerji harcama düzeyi gibi verileri sensörler aracılığıyla giydikleri tişört üzerinden takip edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Akşit, hızlı gelişen teknoloji ile birlikte günlük yaşam aktivitelerinin izlenebilir olması isteğinin ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

Giyilebilir teknoloji ürünlerinin giderek popüler hale geldiğini ifade eden Akşit, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Projemiz kapsamında geliştirilecek tişört, kişilerin günlük spor aktivitelerinde kalp atım sayısını, solunum sayısını, EKG verilerini, vücut sıcaklığını, enerji harcama düzeyini, maksimal oksijen tüketimini ve kaç adım attığını üzerine yerleştirilmiş sensörler ile algılayacak. Bu parametreler kablosuz olarak aktarılacak.

Sensörlerden elde edilen verilerin laboratuvar ortamında uygun ekipmanlarla doğrulama çalışmasının yapılmasını takiben İzmir'de bulunan voleybol takımlarında yer alan profesyonel sporcular üzerinde saha ve laboratuvar testleri gerçekleştirilecek."

Sporculara özel antrenman programı

Laboratuvar testlerinin Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Performans ve İklimlendirme Laboratuvarlarında gerçekleştirilmesinin planlandığını aktaran Akşit, projenin ikinci aşamasının ise alınan verilerin değerlendirilmesi sürecine ilişkin olduğunu ifade etti.

Akşit, şunları kaydetti:

"Sporculardan toplanan veriler bir veri tabanında arşivlenecek ve derin öğrenme metodu kullanılarak değerlendirilecek. Bu veriler ışığında antrenöre, antrenman programlarının oluşturulması sürecinde öneriler sunan bir karar destek sistemi oluşturulacak. Giyilebilir teknoloji ürünü tişört sayesinde verilerin işlenerek sporculara özel antrenman programlarının oluşturulabilmesi mümkün olacak."

Ürünün dünya pazarında da önemli bir paya sahip olabileceğini bildiren Prof. Dr. Akşit, tişörtün giyilebilir teknolojiler konusundaki diğer projelere öncülük edebileceğine de dikkati çekti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da proje ekibiyle bir araya gelerek inovatif bir ürün ortaya koymayı hedeflediklerini anlattı.

AA