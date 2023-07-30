Haber: Beyza Batül Cihan

Dr. Ripoll, yaptığı açıklamada Arda Güler'in iyileşmesinin tahminen 5 ayı bulabileceğini belirtti.

Futbol dünyasında tanınan ve birçok ünlü sporcuyla çalışmış olan Dr. Pedro Luis Ripoll, yaralanma tedavisi ve sporcu rehabilitasyonu konusundaki uzmanlığıyla biliniyor. Kendisi, Türk futbolcusu Arda Güler'in son yaralanması hakkında önemli bir değerlendirme yaparak spor kamuoyunu aydınlattı.

Arda Güler, geçirdiği sakatlık sonucunda futboldan bir süre uzak kalabileceği düşünülen önemli bir yaralanma geçirdi. Dr. Ripoll, yaptığı açıklamada, Arda Güler'in yaşadığı yaralanmanın ciddiyetinin 5 ay gibi uzun bir süreçte iyileşebileceğine işaret etti.

Doktor Pedro Luis Ripoll, yaralanmaların tedavi süreçlerinde profesyonel sporcuların fiziksel durumlarını dikkate alarak değerlendirmeler yapmakla biliniyor. Bu nedenle, Arda Güler'in iyileşme sürecine dair açıklamaları spor kamuoyunda önemli bir referans olarak kabul ediliyor.

Arda Güler'in sağlığı ve kariyeri için en uygun ve etkili tedavi yöntemlerinin uygulanması, futbol camiasının ve taraftarlarının en büyük temennisidir. Uzman doktorun tahmini doğrultusunda, Arda Güler'in spora dönüşü için sabırlı ve özenli bir iyileşme süreci beklendiği biliniyor.