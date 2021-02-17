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Zorlu Mücadele Nilüfer’in

17 Şubat 2021 Çarşamba 12:29
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Zorlu Mücadele Nilüfer’in

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Kadınlar Voleybol  2. Lig 2. Grup’ta  mücadele eden Nilüfer Belediyespor 19. Hafta maçında  Nova Koleji ile karşılaştı.  İki Bursa ekibini karşıya karşıya getiren zorlu maçtan Nilüfer ekibi galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor TVF Kadınlar 2. Lig 2. Grup 19.  hafta karşılaşmasını Nova Koleji ile  Cengiz Göllü Voleybol Salonu’unda gerçekleştirdi.
Her anı büyük çekişmeye içinde geçen ilk seti Nova Koleji 25-23 kazandı. İkinci sete etkili başlayan ekip Nilüferli voleybolcular oldu ve teknik molaya 12-10 önde girdi. Teknik molanın ardından Çağlanur Çakır’ın takımına art arda kazandırdığı servis sayılarıyla aradaki farkı açan Nilüfer Belediyespor bu seti 25-17 kazanarak durumu eşitledi.  Başa baş geçen üçüncü seti Nova Koleji 25-22 kazandı.  Dördüncü seti Nilüfer ekibi 25-21 kazanarak setlerde durumu 2-2 yaptı ve maçı uzatma setine taşıdı. Tie-break setinde file önü üstünlüğünü ele geçiren Nilüferli voleybolcular bu seti 15-12 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. Oynadığı 13 maçta 8. galibiyetini elde eden Nilüfer Belediyespor puanını 23’e yükseltti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zorlu Mücadele Nilüferin
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