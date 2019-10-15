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Zirveyi hedefleyen takımız

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, "Her zaman zirveyi hedefleyen bir takımız. Ona göre mücadele ediyoruz, ona göre kalbimizi sahaya koyuyoruz. Bence üç kulvarda da gidebilecek kapasite ve güçteyiz" dedi.

Zirveyi hedefleyen takımız

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, "Her zaman zirveyi hedefleyen bir takımız. Ona göre mücadele ediyoruz, ona göre kalbimizi sahaya koyuyoruz. Bence üç kulvarda da gidebilecek kapasite ve güçteyiz" dedi.

15 Ekim 2019 Salı 12:26
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Zirveyi hedefleyen takımız

TRABZON - Doğan Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu hafta önemli bir maç oynayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Rakibimizin bizden 3 puan geri olmasına rağmen lige iyi başladıklarını düşünüyorum. Biz lige iyi başlamasak da hedeflerimize yakınız. Ona göre futbol oynuyoruz. Geriye dönüp baktığımız zaman son iki maç bizim için çok önemliydi. Onları kazandık. Böyle futbol oynamaya devam ettiğiniz sürece önümüzün açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANIZLA SOYADIM AYNI OLDUĞU İÇİN ZİLİMİ SÖKTÜLER"

'Avusturya’da futbol oynadığın zamanlarda ırkçılıkla karşılaştınız mı' yönündeki bir soruya cevap veren Erdoğan, "Ekstrem yaşadığım bir olay oldu. Soyadım Erdoğan. Cumhurbaşkanımızın da soyadı aynı olduğu için zilim sökülmüştü. Zilimden soyadım sökülmüştü. Yaşadığım en ekstrem olay buydu. Onun dışında yüz yüze hiçbir şey yaşamadım. Ona cesaret edemediler belki de. Ama bunlar Avusturya'da, Almanya'da normal. Cenk'in yaşadığı şey çok acı” dedi.

"KENDİME YER AÇMAYA ÇALIŞIYORUM"

Orta sahada çok iyi oyuncuların olduğunu söyleyen Erdoğan, kendisine yer açmak istediğini ifade etti. Erdoğan,”Ben her zaman diyorum, bizim hocamız bana nerde şans verirse nerede beni uygun görürse ben orada olacağım. Her zaman bunu dedim. Çünkü benim işim çalışmak, benim işim sahada olmak. Çalışmalarımızın sonucu hocaya kalır. Buna saygı duymak zorundayız. Şu an oynayan arkadaşlarımız hepsi müthiş performanslar sergiliyor. Orta sahada da gördüğünüz gibi çok iyi oyuncularımız, çok iyi ayaklarımız var. Ben de kendime yer açmaya çalışıyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Takımı yükseğe çıkarmaya çalışıyorum. Öğrenecek çok şey var. Özellikle Sosa, Mikel, bakıldığı zaman Abdulkadir Parmak güzel bir örnek benim için iyi bir profesyonellik örneği. Hem yaşlarımız yakın. Ama Sosa ve Mikel'e baktığımız zaman hepsi ayrı ayrı kariyerler. Onları izliyorum, onlardan öğreniyorum. Ona göre kendimi futbola adamaya çalışıyorum. Onları izleyerek kendimi daha yukarıya çıkarmaya çalışıyorum” diye konuştu.

‘TEPELERİ HEDEFLEYEN BİR TAKIMIZ’

Trabzonspor'un zirveyi hedefleyen takım olduğunu söyleyen Erdoğan, "Her zaman zirveyi hedefleyen bir takımız. Ona göre mücadele ediyoruz, ona göre kalbimizi sahaya koyuyoruz. Bence üç kulvarda da gidebilecek kapasite ve güçteyiz. Sakatlarımız da döndüğü zaman gücümüze güç katacaklarına inanıyorum. İlerlemeye devam edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDoğan Erdoğan
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