Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş

3’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba’nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan N'Koudou içeri çevirdi, Boffin’den seken topu tamamlayan Josef takımını öne geçirdi: 0-1.

9’uncu dakikada Necip’in pas hatasında Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz, Vida’yı geçip vurdu. Top direğin dibinden dışarıya çıktı.

24’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin, Fredy’den şık bir çalımla sıyrılıp penaltı noktası üzerinden kaleyi gördü, Boffin topu köşeden çıkardı.

30’uncu dakikada Beşiktaş farkı ikiledi. Atiba’nın pasında topla buluşan Ghezzal, sağ çaprazdan Rosier’ye aktardı. Fransız futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Boffin çaresiz kaldı: 0-2.

39’uncu dakikada Ghezzal’in uzun pasında Atiba ceza içinde vuruşunu yaptı, top yan direkten oyun alanına döndü.

44’üncü dakikada Amilton’un pasında topla buluşan Hakan kesme bir vuruşla kaleyi yokladı. Top Utku’nun bakışları arasında dışarı çıktı.

52’nci dakikada Ghezzal köşe vuruşunda ortaladı, Larin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64’üncü dakikada Bünyamin’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz’in şutunda kaleci Utku topu ayaklarıyla çıkardı.

69’uncu dakika Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Podolski’nin şutunda kaleci Utku topu kornere çeldi.

90+1'inci dakikada Veysel'in sert şutu direkten döndü.

BEŞİKTAŞ'TA ÇİFTE KUPA COŞKUSU

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor’u yenen Beşiktaş, sezonu çifte kupayla tamamladı. Geçen cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’yi yenerek averajla Galatasaray’ın önünde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, aynı stadyumda 3 gün aradan sonra bu kez kupa sevinci yaşadı. Hakem Ali Palabıyık’ın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı. ‘İki kupa tek şampiyon Beşiktaş’ yazılı tişört giyen siyah-beyazlılar, tribünlerdeki taraftarlarıyla kupa zaferini kutladı. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan, taraftarların isteği doğrultusunda 3’lü çektirdi. Finalin kaybedeni Antalyaspor taraftarları da futbolcularını tribünlere çağırarak teselli etti.

Sahanın ortasına kurulan platformda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in katılımıyla ilk olarak hakemlere ödülleri takdim edilirken, karşılaşmanın oyuncusu ödülü spor yazarlarının oylarıyla Josef’e verildi. Finalist Antalyasporlu oyuncular ve teknik heyet, koronavirüs tedbirleri kapsamında kürsünün üzerine konulan madalyalarını aldıktan sonra kazanan Beşiktaşlı futbolcuları alkışladı. Alkışlarla platforma gelen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nı 10’uncu kez havaya kaldırdı.