Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un: 2-3 

1'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel, son çizgiden ortasında savunmadan seken topla yeniden buluştu. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

14'üncü dakikada Kayserispor'un sağ kanattan gelişen ani atağında Mustafa'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emrah'ın sert vuruşunda Appindangoye meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

25'inci dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

33'üncü dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Carole'ün ortasında ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti 1-0.

38'inci dakikada sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad'ın kafa vuruşunda top soldan dışarı gitti.

43'üncü dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Thiam, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kale direğine çarpan top yandan dışarı gitti.

60'ıncı dakikada Demir Grup Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare'nin kafayla indirdiği topla Appindangoye buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

67'nci dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içi sağından ortasında kale sahası önünde Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

75'inci dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

80'inci dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına gidildi.

95'inci dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede öne geçti. Gradel, Fajr ile paslaşarak soldan ceza sahasına girdi. Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak filelerle buluştu: 1-2.

107'nci dakikada Yukatel Kayserispor eşitliği yakaladı. Hosseini'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

113'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Fajr'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı Moussa Konate'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Mücadele 3-2 Demir Grup Sivasspor üstünlüğü ile sona erdi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR KUPASINI ALDI

60'ıncı Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Demir Grup Sivasspor, kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törene; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Nuri Akın, İsmail Erdem ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı. Törende önce Yukatel Kayserispor, ardından da şampiyon Demir Grup Sivasspor teknik heyeti ve futbolcularına madalyaları takdim edildi.

Daha sonra Demir Grup Sivasspor'un takım kaptanları Hakan Arslan ile Ziya Erdal'a kupayı Ali Düşmez ve İsmail Erdem verdi. Kırmızı-beyazlı futbolcular birlikte kaldırdıkları kupayla coşkulu anlar yaşayarak poz verdi.

Öte yandan ZTK Finali'nin futbolcusu müsabakayı takip eden basın mensuplarının oylarıyla Kayserispor kalecisi Silviu Lung seçildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SİVASSPOR'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürme başarısı gösteren Sivasspor'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN SİVASSPOR’A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor’u mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor’u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor’u mağlup ederek şampiyon olan ve kupayı ilk kez müzesine götürmeye hak kazanan Demir Grup Sivasspor’u kutluyor, futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve kırmızı beyazlı camiayı tebrik ediyorum. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Sivasspor’a başarılar diliyorum.”

Rıza Çalımbay: Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde uzatma dakikalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı ve en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. İki sezondan beri Avrupa'ya gidiyoruz, bu sezonda yine gideceğiz. Sezon başından beri iyi bir grafik çizdik zaman zaman kötü günler oldu. Ligi erken açtık, en son bitiren olduk ama hedeflerimizden şaşmadık. Türkiye Kupası hedeflerini gerçekleştirdik. Mükemmel bir maç oldu, hem bizim hem Kayseri açısından. İki takımda güzel mücadele etti. Final gibi finaldi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık" dedi.

"SÖZLEŞMEM BİTTİ AMA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

Rıza Çalımbay sözleşmesinin bittiğini ve kimseyle görüşmediğini ifade ederek, "Yarın Sivas'ta kutlamalar olacak. Ondan sonra yönetimle oturup konuşacağız, ona göre geleceğimize bakacağız. Farklı düşüncelerim var ama şimdi benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi hak edenler hak ettiği yere gelmiyor. En çok üzüldüğüm şeyi söyleyeyim. Biz 2 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu senede her şeyi yaptık kupayı kazandık. Bu takımın içinde bir kişi milli takıma gitmez mi ? Uğur Çiftçi 50 tane maç oynuyor. Orada Kuntz var eski arkadaşım. Niye Sivas'tan bir kişi gitmedi milli takıma" diye konuştu.

Hikmet Karaman: Futbolcular önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde uzatma dakikalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, üzgün olduklarını dile getirerek, "Özellikle oyunun son bölümünde 2-2'den sonra oyunun motivasyonunu yakalayan takım biziz. Fakat o kadar çok basit bir gol yedik ki taç atışında. İki adım daha dikkatli olsak farklı olacak. Bazen böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor futbolcular. 2-2'yi yakalamışsın, çok önemli. Motivasyon ve taraftar etkisi. Oyunun temposu bize geçmiş, dikkatli olsak başka yere gidecek. Penaltı ile elensen farklı, böyle gol yersen ve elenirsen farklı. İlk yarı 2-0 yapıp içeri girebilirdik. 1-1'den sonra net bir pozisyon daha kaçtı. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi