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Zap Rafting Takımı'nın Türkiye Şampiyonası hazırlığı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Rafting Takımı, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlık yapıyor.

Zap Rafting Takımı'nın Türkiye Şampiyonası hazırlığı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Rafting Takımı, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlık yapıyor.

15 Ekim 2019 Salı 11:43
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Zap Rafting Takımı'nın Türkiye Şampiyonası hazırlığı

HAKKARİ - Çukurca'da geçen yıl kurulan Zap Rafting Takımı, 17- 20 Ekim'de Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası'nda iyi derece elde edebilmek için sıkı çalışma yapıyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünde botlarla kendilerini Zap Suyu'na bırakan rafting takımı, sonraki şampiyonanın Çukurca'da yapılmasını istedi. Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak, rafting takımında 5 sporcu olduğunu belirterek, "20 gündür Zap Suyu'nda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefimiz, 17- 20 Ekim'de Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek olan şampiyonadan dereceyle dönmek. Bu konuda iddialıyız" dedi.

Takımın sporcularından Emir Çakır ise Türkiye Şampiyonası'nda Çukurca'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zap Rafting TakımıTürkiye Şampiyonası HazırlığıHakkari
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