Yusuf Can Güçtekin Fenerbahçe tesislerinde futbolculara yaptığı yemeğin gururunu yaşıyor

HABER: MURAT UYGUR

Güçtekin Fenerbahçe futbolcularıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk ve onur olduğunu dile getirerek buralara gelene kadar çok çalıştığını ve hayallerinin peşinden koştuğunu vurguluyor her şeye rağmen pes etmeden hizmetini çok daha yükseltmenin yollarını aramakla meşgul olup sadece. Futbolculara değil tüm ünlülerin uğrak noktası haline geldi. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Mehmet Ali Erbil, Sanatçı Alişan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gibi isimler Türkiye'de marka olmuş Yusuf Can Güçtekinin mekânında kebap yerim çünkü çok lezzetli Kebapları dedi Güçtekin Şanlıurfa mutfağı rehavet görmeye devam ediyor son olarak şu cümleleri dile getiriyor sabır sebat kanaat akıllı ol ciğerimi yeee diyerek birgün herkes bu ciğerin tadına bakacak diyor