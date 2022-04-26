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Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

26 Nisan 2022 Salı 16:13
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 35’inci haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Yukatel Kayserispor, ligin 35’inci haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00’de satışa çıktı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Yukatel Kayserisporumuzun 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Beşiktaş ile Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde; Batı Balkon 150 lira, Batı Alt Tribün 120 lira, Doğu Alt Tribün 100, Doğu Üst Tribün 70, Kuzey Alt - Üst ve Güney Alt Tribün 70 lira.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigYukatel Kayserispor Beşiktaş Maçı
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