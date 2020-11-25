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Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:44
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Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

DENİZLİ - Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Sezon başında göreve getirilen ve Denizlispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan Hırvat teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

DHA

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Yukatel DenizlisporRobert Prosinecki Dönemi Sona Erdi
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