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Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcuların zaferi

Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları, "Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürüyoruz" sloganıyla İzmir'de düzenlendi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:49
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Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcuların zaferi

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, Hindistan, Arjantin, Güney Afrika, Vietnam, Nepal, Avustralya ve daha birçok ülkenin katılımıyla toplam 60 ülkeden 1350 performans sergilendi.

Türk sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak 1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'na damgalarını vurdular.

"Dünyayı Savaş Alanlarından Oyun Alanlarına Dönüştürüyoruz!" sloganıyla gerçekleşen ve mottosu "Küresel Barış ve Birlik için Yoga Olimpiyat Oyunları" olan Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları, sekiz kategoride yapıldı. Bu kategoriler; yoga duruşları, yoga koreografi, yoga dans, yoga ritmik, yoga atletik, yoga akrobatik, yoga artistik, yoga akış şeklinde oluştu. Yaş grupları ise, 4-17 yaş grubu kız-erkek, 18-49 yaş grubu kadın- erkek, 50+ yaş grubu kadın-erkek şeklinde ayrıldı. Böylece dünyanın her yerinde yoga yapan tüm yoga severler kendilerine uygun bir kategoride oyunlara katılma şansı buldu.

1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcuların kazandıkları başarılar büyük fark yarattı. Yoga Koreografi kategorisinde birincilik madalyasını "Fields of Game" başlıklı koreografileri ile büyük beğeni toplayan Merve Tanrıverdi, Selva Arı ve Musap Kendirci'den oluşan ekip kazandı. Yoga Atletik kategorisinde birincilik madalyasını başarılı performansı ile Nava Nur Tüzüner aldı. Yoga Artistik kategorisindeki altın madalyanın sahibi ise estetik ve zarif performansı ile Çiler Karataş oldu. Gümüş madalya kazanan sporcular ise Yoga Duruşlar 50+ bayanlar kategorisinde Birgül Yeniçeri olurken, Yoga Akrobatik kategorisinde Nava Nur Tüzüner, Cihan Çelik ikilisi oldu. Bronz madalyaların sahipleri ise, Yoga Koreografi kategorisinde "Liberation" başlıklı koreografileri ile Neval Kütük, Şirvan Yücel, Birgül Yıldırım'dan oluşan ekip, Yoga Ritmik kategorisinde Açelya Çelkan, Mahide Sondikme, Saim Haholu'dan oluşan ekip, Yoga Akış 50+bayanlar kategorisinde Demet Köse ve Yoga Dans kategorisinde Sinem Kutluay, Engin Pulat ikilisi oldular.

International Yoga Olympic Committe (IYOC) yetkilileri Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'nın içeriğini şu şekilde tanımlıyor:

"International Yoga Olympic Committe olarak dünyanın en büyük yoga topluluğuyuz. Dünyanın her ülkesinde varız. Büyük bir network üzerinde her birimiz diğerimize bağlıyız. Başlıca amacımız, barış ve sevgi gibi çok önemli iki evrensel değerin, tüm dünyada olağan yaşam sürecinde yer almasını sağlamak. Bu amaçla, bireylerin ve toplulukların yoganın varoluşsal prensiplerini kendiliğinden kabul ettikleri Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları düzenliyoruz. Günümüzde yogada yarışma olmaz şeklinde yaygın bir anlayış var. Uluslararası Yoga Olimpik Komite Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'nı tüm dünyaya bir yarışma değil oyun olarak sunuyor."

Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürme sloganıyla yola çıkan komite, gerçekleşen 1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları ile Yoga Sporu alanında büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası Yoga Olimpik Komite'nin dünyanın her ülkesinde temsilcileri var ve oradaki yoga kuruluşlarından uluslararası federasyonlar, dernekler ve yoga merkezlerinden herkes davet edilerek Yoga Olimpik Oyunlar şemsiyesi altında bütün dünyanın yoga severleri bir araya getiriliyor. İnsanların yoga yaparak barış ve birlik bilincine ulaşmasını hedefleyen IYOC, tüm dünyanın pozitif yönde değişimi ve tüm dünya insanlığının mutluluğu için çalışmalarına devam ediyor.

Uluslararası Yoga Olimpik Komite yetkilileri 2021 yılında dünyanın 208 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpik Oyunları'nın düzenleneceği müjdesini verdi. Bu kapsamdaki çalışmaların tüm ülkelerde büyük bir hızla ve heyecanla başladığını belirten yetkililer küresel barış ve birlik için herkesi 2021 yılında gerçekleşecek olan 1. Ulusal Yoga Olimpik Oyunları'na katılmaya davet ettiler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YogaOlimpik Oyunlar
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